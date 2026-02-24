Alfa Romeo продлевает производство Giulia и Stelvio Quadrifoglio до 2027 года

В марте 2026 года Alfa Romeo возобновит приём заказов на модели Giulia и Stelvio Quadrifoglio, продлив их производство как минимум до 2027 года, что стало ответом на запросы клиентов, для которых эти автомобили символизируют пиковую производительность и историческое наследие марки. Это решение, подтверждённое после автосалона в Брюсселе, логично с рыночной точки зрения, поскольку компания стремится укрепить позиции в Европе после падения продаж в США на 36% в 2025 году, опираясь на успехи модели Junior и сохранение спортивных версий. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Stelvio Quadrifoglio

Технические характеристики остаются классическими: 2.9-литровый V6 двигатель мощностью 520 лошадиных сил, механический дифференциал, карбоновые элементы кузова и расширенный аэродинамический пакет. Giulia предлагается с задним приводом, а кроссовер Stelvio оснащается системой полного привода Q4 AWD, что подчёркивает их спортивную направленность.

Комплектация включает карбоновые сиденья Sparco и отделку из кожи с алькантарой, обеспечивая премиальный комфорт. Возвращение Quadrifoglio сигнализирует о том, что Alfa Romeo сохраняет приверженность спортивному сегменту, поддерживая модели, которые формируют имидж бренда и привлекают лояльных покупателей.