Электрокроссовер KGM Torres EVX теперь доступен для такси в Мадриде

Корейский электрокроссовер KGM Torres EVX теперь официально доступен для работы в таксопарках Мадрида и Барселоны, что знаменует важный шаг в электрификации испанского такси. Модель, сертифицированная для использования в крупнейших городах страны, предлагается в двух вариантах: полностью электрическом EVX и гибридном HEV, с планами по расширению географии в будущем. Это решение позволяет таксистам выбирать между экологичным транспортом и более гибким гибридом, адаптируясь к местным условиям. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© KGM Torres EVX

Электрическая версия Torres EVX оснащена электромотором мощностью 207 лошадиных сил и батареей LFP Blade Battery от BYD с полезной ёмкостью 73,4 кВт·ч. Запас хода достигает 500 километров по циклу WLTP, а в городских условиях может увеличиваться до 664 километров, что критически важно для круглосуточной эксплуатации такси. Зарядка от 10% до 80% занимает всего 30 минут, обеспечивая минимальные простои в работе. Гарантия на автомобиль составляет 7 лет или 150 000 километров, а на батарею действует расширенная защита — 10 лет или 1 000 000 километров, что делает модель экономически выгодной для профессионального использования.

Таксисты получают просторный багажник объёмом 839 литров, двухэкранную цифровую панель на 12,3 дюйма и полный пакет оснащения в базовой комплектации. Стоимость Torres EVX для отрасли начинается от 26 500 евро. Гибридная версия Torres HEV предназначена для регионов с менее развитой инфраструктурой зарядки, объединяя 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и электрогенератор, суммарно выдавая 204 лошадиные силы. В городском режиме гибрид работает до 94% времени на электричестве, что снижает расходы и выбросы.

Гарантия на гибрид составляет 5 лет или 100 000 километров на автомобиль и до 160 000 километров на батарею, а цена начинается от 23 500 евро без учёта НДС. Torres EVX присоединился к другим моделям KGM, уже используемым в такси, таким как Rodius, XLV, Tivoli Grand и Korando e-Motion. Для муниципальных служб ключевыми преимуществами являются низкие эксплуатационные расходы, долговечность батареи и доступная стоимость, что делает Torres EVX привлекательным выбором для профессионального парка.