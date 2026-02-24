В России продают уникальный автодом "Волга" ГАЗ-24

В Московской области появился в продаже кемпер на базе пикапа "Трофим" с кабиной от ГАЗ-3110: автодом оценили в 3,5 млн рублей.

© Российская Газета

Пикап 17310В "Трофим" производился заводом "Гидропривод" в городе Кимовск Тульской области с 2004 по 2006 год. Выставленный на продажу кемпер создан на базе машины последнего года выпуска.

Несмотря на то, что у оригинальной модели кабина была от ГАЗ-3110, но автомобиль на продаже стилизован под 24-ю "Волгу".

Размеры жилого модуля по крайним точкам составляют 4100 х 1930 х 1580 мм. Есть несколько полноценных спальных мест, туалет, душ, горячая вода, раковины на кухне и в санузле.

Также кемперу заменили двигатель: под капотом установлен Chrysler EDZ объемом 2,4 литра мощностью около 137 л.с. Кроме того, автомобиль оборудован дисковыми тормозами всех колес.

Владелец допускает обмен, но в таком случае стоимость вырастает до 5 млн рублей.