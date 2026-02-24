В GAC объяснили, почему сняли с продажи в РФ кроссовер GS3

"Российская газета" обратила внимание, что кроссовер GS3 исчез из модельной линейки компании GAC в России. Китайская марка оперативно прокомментировала это решение.

© Российская Газета

"В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов - от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения, - мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке. Сегодня наша приоритетная задача - детально изучить потребности, ожидания и отзывы клиентов, проанализировать рыночную динамику. Мы прорабатываем возможность возвращения GAC GS3: все решения будут приниматься исходя из актуальной ситуации и обратной связи от наших покупателей", - рассказали "РГ" в пресс-службе бренда.

Цены на GAC GS3 составляли 2,45-2,85 млн рублей. В то же время у дилеров еще остались машины 2025 года выпуска.