КамАЗ выпустил 35-тонное шасси для бетономешалки с отбором мощности прямо от двигателя
КамАЗ представил новое шасси для автобетоносмесителя на базе поколения К5
Камский автозавод продолжает расширять флагманскую линейку тяжёлых грузовиков поколения К5. Очередной новинкой стало специальное шасси модели 65951, предназначенное для монтажа автобетоносмесителей.
Как пояснили в пресс-службе предприятия, главное техническое отличие новинки — интегрированный механизм отбора мощности от двигателя, который напрямую приводит в движение смесительный барабан. Это позволяет эффективно использовать автомобиль на строительных площадках без необходимости установки дополнительного автономного привода.
Конструкторы специально переработали раму: увеличенный задний свес даёт возможность разместить миксер объёмом до 12 кубических метров, а усиленные шины рассчитаны на работу с максимальной нагрузкой. Полная масса автопоезда достигает 41 тонны, грузоподъёмность самого шасси составляет 35 тонн. За надёжность в условиях бездорожья отвечает колёсная формула 8×4 с тремя ведущими мостами, обеспечивающая уверенное движение по раскисшим грунтам и строительным площадкам.
Сердцем новинки стал 6-цилиндровый рядный двигатель КамАЗ Р6 рабочим объёмом 11,95 литра, развивающий 460 лошадиных сил. Мотор соответствует экологическому стандарту «Евро-5» и рассчитан на интенсивную эксплуатацию в тяжёлых условиях.
В паре с ним работает 16-ступенчатая коробка передач ZF с интегрированным интардером, обеспечивающим дополнительное торможение без износа основных тормозных механизмов. Кабина — стандартная для К5, спальная, с пневматической подвеской и полным зимним пакетом.
Сборка первых экземпляров уже ведётся в конвейерном режиме. В ближайшее время автомобиль отправится в Научно-технический центр КамАЗа для прохождения полного цикла испытаний, включая ресурсные тесты.
В компании рассчитывают, что новинка будет востребована не только в России, но и в странах СНГ, где активно развивается строительная отрасль и требуются надёжные машины для работы в сложных дорожных условиях. Выход на рынок ожидается после завершения всех испытательных процедур и сертификации.
