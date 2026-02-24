Компания Opel начала масштабную отзывную кампанию в связи с потенциально опасными подушками безопасности производства Takata. В Германии под отзыв подпадают 8705 автомобилей, в глобальном масштабе - более 900 тысяч машин.

© Пресс-служба Opel

Речь идет о возможном дефекте газогенератора водительского эйрбега. При срабатывании подушки давление внутри узла может оказаться избыточным, что в отдельных случаях приводит к разрушению корпуса и разлету металлических фрагментов в салон. Потенциальные последствия - серьезные травмы водителя и пассажиров.

Отзыв затрагивает модели Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Vectra, Zafira и Signum различных годов выпуска - с 2003 по 2018 год.

Для части автомобилей действует предписание временно прекратить эксплуатацию до проведения ремонта. В самой Германии формального запрета на движение нет, однако он распространяется на отдельные машины, ранее ввезенные из стран Южной Европы.

Владельцев при возможности уведомляют напрямую, также проверить автомобиль можно по VIN через официальный сайт или у дилера. Замена подушки безопасности проводится бесплатно.

Проблема подушек Takata остается одной из самых масштабных в истории автопрома. С 2013 года по всему миру были отозваны и доработаны десятки миллионов автомобилей разных марок. Случай с Opel - очередное напоминание о том, что даже спустя годы последствия этого кризиса продолжают затрагивать рынок.