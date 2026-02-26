Кроссовер iCaur стал доступен к заказу в странах Ближнего Востока

Новый гибридный . Там модель предложена с задним или полным приводом. Модель представлена в богатых комплектациях.

Кроссовер с индексом V27 принадлежащий компании Chery бренд впервые продемонстрировал летом прошлого года, причем вовсе не в Китае, а в Дубае. На родине, напомним, марка называется iCar, а на экспортных рынках это iCAUR. В Поднебесной модель представили осенью 2025-го на выставке в Гуанчжоу, тогда же показали интерьер. Впрочем, приоритет все равно отдан зарубежным странам – комплектации новинки раскрыло ближневосточное подразделение бренда, в этом регионе уже открыт прием заявок на модель.

iCAUR V27 получил нарочито брутальную внешность. Кроссовер имеет внушительные бамперы, массивные накладки на колесных арках, прямоугольные фары со встроенными диодными кольцами ходовых огней, вертикальные задние фонари и распашную багажную дверь с запаской. Еще одна фишка – две продольные стеклянные секции на крыше в богатых комплектациях. В Китае для V27 также предусмотрен автопилот Falcon 700 с лидаром над лобовым стеклом, но у экспортной версии лидара нет.

Длина ближневосточного iCAUR V27 равна 5045 мм (с учетом наружной запаски), ширина – 1976 мм, высота – 1894 мм, колесная база – 2900 мм. Модели положены 19- или 21-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет – 224 мм.

Несмотря на солидные габариты кроссовер строго пятиместный. В салоне установлены раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (15,4 дюйма). Под центральным планшетом есть ряд физических клавиш. На тоннеле – площадка для беспроводной зарядки, отвечающая за выбор режима движения шайба и неприкрытые подстаканники. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. Объем багажника – 715 литров, со сложенными спинками второго ряда – 1818 литров.

Кроссовер iCAUR V27 представляет собой подзаряжаемый гибрид. На Ближнем Востоке модель предложена с задним или полным приводом. Силовая установка обеих модификаций включает работающую только в режиме генератора бензиновую турбочетверку 1.5 (мощность ДВС экспортной версии почему-то не указана, показатель для Китая – 156 л.с.). На задней оси базового iCAUR V27 расположен 252-сильный электромотор (300 Нм), такой кроссовер оснащен батареей емкостью 20,47 кВт*ч. Запас хода этого варианта в электрическом режиме (согласно брошюре модели в Саудовской Аравии) – 120 км по циклу WLTC, суммарная дальнобойность – 991 км. Два электродвигателя полноприводного кросса вместе выдают 455 л.с. и 505 Нм. iCAUR V27 4WD достался аккумулятор на 34,1 кВт*ч, только на электротяге он проедет 195 км, суммарный запас хода – 995 км. Заднеприводный кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 8,9 секунды, полноприводный – за 5,9 секунды.

Например, в Саудовской Аравии у V27 три комплектации – одна с задним приводом и две с полным. Там в списке оборудования начального исполнения значатся: упомянутые выше экраны, вентиляция передних сидений, встроенный в центральный подлокотник бокс с функциями подогрева и охлаждения, беспроводная зарядка (50 Вт), штатный видеорегистратор, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В следующей по старшинству версии появляются те самые стеклянные секции в крыше, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка салона, «память» настроек водительского сиденья, семь «эйрбэгов». Топовый кроссовер для Саудовской Аравии вдобавок имеет автопарковщик и систему мониторинга состояния водителя. В ОАЭ iCAUR V27 тоже доступен в трех комплектациях, но там они чуть беднее – в частности, базовый SUV лишен вентиляции кресел, а электропривод багажной двери есть только у самого дорогого варианта.

В Саудовской Аравии iCAUR V27 стоит от 137 885 местных риалов, что эквивалентно около 2,8 млн рублей по текущему курсу. И примерно в такую же сумму в рублях обойдется базовый гибрид в ОАЭ.

Чуть позже в этом году кроссовер iCAUR V27 доберется и до России. Подробности о нашей версии раскроют ближе к дате запуска.