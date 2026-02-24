Hyundai представил темы Pokemon для мультимедийной системы

Автопроизводитель Hyundai Motor Company представил две уникальные темы для мультимедийной системы ccNC, созданные в партнёрстве с Pokemon Korea. Новинки, названные Pikachu Quick Attack и Ditto World, предлагают владельцам автомобилей персонализировать интерьер с помощью специальных цветовых схем, анимаций при запуске и выключении двигателя, а также адаптированных графических элементов и навигационных данных, что способствует созданию уютной атмосферы в салоне. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Темы доступны для приобретения через приложение MyHyundai и магазин Blue Link Store после регистрации транспортного средства. На начальном этапе они поддерживаются моделями Palisade, IONIQ 9, Nexo, обновлённым IONIQ 6, Sonata The Edge 2026 и Staria, с планами по расширению списка совместимых автомобилей через OTA-обновления.

Компания отмечает, что такие функции отвечают растущему спросу клиентов на кастомизацию, превращая автомобиль в цифровое пространство, где поездка гармонично сочетается с развлечениями.