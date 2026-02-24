Обошли на повороте: ВАЗ-2107 уступил звание бестселлера

ВАЗ-2107 продолжительное время оставался лидером вторичного рынка, однако в январе "Жигули" не просто сошли с пьедестала, а опустились сразу на шестую строчку топ-10 самых популярных авто с пробегом.

В январе список возглавил Kia Rio - 10,1 тысячи авто, что на 26% больше, чем годом ранее. На столько же улучшил прошлогодний результат Hyundai Solaris - тираж этого "корейца" составил 9,8 тысячи машин.

Почетное третье место у Ford Focus - 8,3 тысячи авто (+11% к прошлому году).

Далее - сразу четыре модели ВАЗ-Lada: Niva Legend (4x4) - 8,1 тыс. авто, ВАЗ-2114 (Samara) и ВАЗ-2107 с результатом 7,8 тысячи, Lada Priora - 7,7 тысячи перепроданных машин.

Восьмое место в январе заняла Toyota Camry - 7,2 тыс., далее следуют VW Polo - 6,8 тыс., и Lada Granta - 6,7 тыс.

Всего в январе было совершено 437 тысяч сделок на вторичном рынке, что на 4% больше, чем в январе 2025 года.