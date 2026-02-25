Китайские авто с пробегом бьют рекорды: какие модели скупают россияне

Продажи подержанных китайских автомобилей в России в январе этого года показали впечатляющий рост. По данным аналитического агентства «Автостат», на вторичном рынке сменили владельцев 27,3 тысячи машин из КНР. Глава агентства Сергей Целиков приводит цифру, которая на 55% выше результата за тот же месяц 2025-го, когда было продано 17,6 тысячи таких авто.

В итоге доля «китайцев» на рынке б/у машин поднялась до 6,3%. Целиков объясняет этот резкий скачок несколькими факторами. Во-первых, в прошлом году база была еще довольно скромной. Во-вторых, на рынок активно выходят постгарантийные автомобили – например, почти треть (32,1%) всех проданных с пробегом «китайцев» выпущены в 2023 году. Ну и наконец, сами китайские бренды очень быстро обновляют свои модельные ряды, что подогревает интерес к более свежим, но уже подержанным вариантам.

Среди марок абсолютным лидером остается Chery: в январе продали 6156 таких машин, что на 57% больше, чем год назад. Второе место прочно удерживает Geely с 4834 проданными авто и ростом на 41%. Бронза – у Haval, чьи модели разошлись тиражом в 3684 единицы, прибавив 47%. Далее в рейтинге идут Changan (1702 шт., +64%) и Lifan (1524 шт., +4%).

Рейтинг самых популярных моделей

Если же смотреть на отдельные модели, то картина полностью соответствует тренду на кроссоверы. Вот пятерка самых востребованных китайских автомобилей с пробегом в прошлом месяце:

Haval Jolion – 1386 шт. (+91%)

Geely Coolray – 1093 шт. (+72%)

Geely Monjaro – 927 шт. (+100%)

Chery Tiggo 7 Pro Max – 897 шт. (+140%)

Chery Tiggo 7 Pro – 871 шт. (+78%)

Причем некоторые позиции демонстрируют просто взрывной спрос, удваивая и даже утраивая прошлогодние показатели.

В целом же российский рынок подержанных автомобилей в январе 2026 года составил 437 тысяч проданных машин. Это на 4% больше, чем в январе прошлого года. Традиционно самой популярной маркой на вторичке остается Lada с долей в 24,2% – за месяц сменили владельца 105,6 тысячи автомобилей этой марки.

