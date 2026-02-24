В Беларуси начались торги за Chrysler 300C из автопарка ГАИ

В Беларуси на аукционе планируют реализовать служебный транспорт - Chrysler 300C из автопарка ГАИ. Машина стоит недорого, но ей более 21 года и она имеет солидный пробег.

© Российская Газета

Chrysler 300C представлен в кузове типа "универсал" и оснащен бензиновым двигателем V8 HEMI объемом 5,7 литра и мощностью 340 л.с. В паре с ним работают 5-ступенчатая МКП и система полного привода. Пробег автомобиля составляет 508 165 км.

Портал awb.by сообщает, что ранее подобные машины состояли на службе в спецподразделении ДПС "Стрела" МВД Беларуси и использовались в составе кортежа для сопровождения высокопоставленных должностных лиц. Затем "Крайслеры" отправили "дослуживать" в региональные подразделения ГАИ.

Начальная цена такого лота - 12 879 белорусских рублей (примерно 345 000 российских рублей).