Nissan начала продажи свежей четырехдверки гольф-класса в Китае. Модель преобразилась снаружи и внутри, а вот технику менять не стали.

На сертификационных фото адресованный Поднебесной преобразившийся седан Nissan раскрылся еще в сентябре прошлого года, там модель зовется Sylphy. Однако дебютным рынком для четырехдверки с новым дизайном стали Штаты, где автомобиль носит имя Sentra. И только сейчас стартовали продажи свежего седана Nissan Sylphy в КНР. Как и в США, в Китае модель объявлена следующим поколением: по местным меркам, это уже пятнадцатая генерация (в Штатах сейчас представлена «девятая» Сентра). При этом в отличие от Америки в КНР новый седан не стал заменой – он дополнил гамму, которая прежде включала «тринадцатый» и «четырнадцатый» седаны. То есть теперь в Поднебесной продают сразу три поколения одновременно.

Пусть в Nissan и считают такую Sylphy/Sentra «совершенно новой», но это все же рестайлинг предыдущей модели. Как бы то ни было, седану досталась клыкастая головная оптика в стиле китайских четырехдверок Nissan N7 и Nissan N6, новые радиаторная решетка и бамперы. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Как и американцам, китайцам еще доступна «оспортивленная» версия, ее фишка – расширенный черный декор спереди.

Длина свежего седана Nissan Sylphy равна 4656 мм, что всего на 4 мм больше, чем у предыдущей модели. В ширину четырехдверка прибавила 10 мм (теперь 1825 мм), высота – 1448 мм против 1450 мм у предшественника. Колесная база не изменилась – 2712 мм. Ну и для сравнения, габариты самого старого местного седана, который сейчас носит «фамилию» Classic: 4631/1760/1503 мм, расстояние между осями – 2700 мм.

В салоне новой модели Sylphy установили другую переднюю панель, двухспицевый руль, табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма) и сенсорный блок управления «климатом». В богатых комплектациях еще есть беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Двигатель перешел с предыдущего седана. Это бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 135 л.с. (159 Нм), который работает в паре с вариатором. Модель четырнадцатого поколения еще бывает в виде гибрида с фирменной установкой e-Power: такая четырехдверка Nissan Sylphy имеет атмосферник 1.2 (не связан с колесами, работает в режиме генератора) и 136-сильный электромотор. Но для свежего седана гибридная система пока не заявлена. Ну а Sylphy Classic доступен с атмосферным двигателем 1.6 мощностью 122 л.с. (155 Нм) и CVT. Привод в любом случае исключительно передний.

Седан Nissan Sylphy нового поколения без учета акций обойдется в 104 900 – 119 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,16 млн – 1,33 млн рублей по актуальному курсу. Предшественник стоит от 84 900 юаней (942 000 рублей), старый седан Nissan Sylphy Classic – от 79 900 юаней (886 000 рублей). Все семейство для Китая производят локально – за выпуск отвечает совместное предприятие Dongfeng Nissan (в США Sentra поставляют с мексиканского завода).