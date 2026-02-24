В РФ не стоит ждать снижения цен на поездки в такси

Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН призвал не ждать нормальных цен на такси с улучшением погоды.

Аномальные морозы и снегопады привели к тому, что россияне стали чаще пользоваться услугами такси. Так, в Москве число поездок выросло на 10%, а в Санкт-Петербурге — на 4%. Рост по России в целом составил 7%, пишет «Коммерсант». При этом повышенный спрос спровоцировал рост тарифов (в Москве – в среднем на 11%, по стране – на 10%). В сравнении с январем прошлого года поездки в Москве были дороже на 30%. Тарифы в снегопады растут из-за того, что часть автомобилей не выходит на линию, а остальные едут дольше. Попков отметил, что поможет только вмешательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Я думаю, что вероятность того, что цены вернутся к нормальным значениям, мала, потому как я не помню, чтобы у нас что-то дешевело и возвращалось обратно. У нас бензин неумолимо идет вверх, поэтому на ценообразование влияет не только снегопад. Дизельное топливо стоит вообще каких-то конских денег, дороже, чем бензин и непонятно, почему. Запчасти тоже дорожают. Соответственно, и перевозки тоже дорожают. Что касается снегопадов, да, они осложняют работу. Цены у нас растут, но их регулирует агрегатор. Потом начнет все таять, а потом начнется жара, и будут тоже аномальные условия. Так что ничего ждать не надо, надо задавать вопросы чиновникам, почему у нас антимонопольная служба в носу ковыряет. Если мы живем в рыночной экономике, она должна работать», - рассказал он.

Напомним, что с 1 марта заработают новые правила по локализации автомобилей для сферы такси. В связи с этим собеседник НСН успокоил, что массового ухода водителей из сервисов такси не будет.

«Во-первых, никто не уйдет. Во-вторых, те, кто получил разрешение, могут пять лет спокойно отработать на старых автомобилях до конца выдачи разрешения. Да и сейчас у нас вроде бы автозаводы налаживают выпуски. Даже «Волгу» хотят выпускать. Я думаю, что к концу года мы уже увидим что-то реальное на рынке. Да, это будет китайский автопром, но тем не менее, линейка автомобилей должна существенно расшириться. Так что никакой паники – все как работали, так и работают», - подытожил он.

Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк говорил НСН, что таксопарки сегодня даже не рассматривают возможность полной замены на локализованные авто, они либо собираются докатывать текущий парк, либо закрываются.