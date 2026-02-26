Ford Maverick признан одним из самых надежных пикапов с пробегом

Пикап Ford Maverick продолжает подтверждать свою репутацию надёжного транспортного средства, получив новое признание от авторитетного издания Consumer Reports. Включение модели в список самых надёжных подержанных пикапов основано на тщательных дорожных испытаниях и отзывах владельцев, которые отмечают её стабильную работу в реальных условиях эксплуатации. Это достижение подчёркивает, что Maverick сохраняет высокие стандарты качества даже после нескольких лет использования, демонстрируя долговечность, которая редко встречается в своём сегменте. Об этом сообщает портал speedme.ru.

© Ford Maverick

Эксперты Consumer Reports выделяют две модификации автомобиля: гибридную версию и бензиновый вариант EcoBoost, обе из которых отличаются впечатляющей топливной экономичностью. Дополнительные опции, такие как система полного привода и пакет 4K Tow Package, расширяют функциональность пикапа, позволяя ему эффективно справляться с буксировкой тяжёлых грузов. Эти характеристики делают Maverick универсальным выбором для различных задач, от повседневных поездок до более требовательных работ.

Владельцы модели часто акцентируют внимание на её практических преимуществах, включая лёгкость управления и отличную манёвренность, что особенно ценно в городских условиях. Внутреннее пространство салона спроектировано с учётом комфорта, предлагая удобные сиденья и хорошую обзорность, а грузовая платформа обеспечивает достаточную вместимость для перевозки разнообразных предметов. Эти особенности способствуют положительному опыту использования автомобиля в долгосрочной перспективе.

Обновлённая версия пикапа 2025 года дополнительно оснащена расширенным набором систем активной безопасности, таких как автоматическое экстренное торможение с функцией распознавания пешеходов. Это повышает уровень защиты для всех участников дорожного движения, делая Maverick не только надёжным, но и безопасным вариантом. Ранее Consumer Reports уже включал автомобиль в рейтинг десяти лучших моделей 2026 года, что подчёркивает его стабильно высокие показатели в различных категориях.