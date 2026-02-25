В Краснодаре задержан водитель с надписью вместо номера на Mercedes

Госавтоинспекторы привлекли к ответственности 33-летнего водителя иномарки с нецензурной надписью на номерной рамке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Владельца белого Mercedes с матершинной надписью вместо регистрационного знака обнаружили в центре краевой столицы на улице Красной. В ходе проверки сотрудники ГИБДД также выявили незаконные техизменения в конструкции автомобиля.

В результате правонарушителю придется отвечать по двум статьям КоАП: "Мелкое хулиганство" и "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".