Автобренды снижают цены, чтобы продать «залежалые» авто

Эксперт Мосеев рассказал, как дилеры изменили цены и скидки на ряд моделей авто.

С 16 по 20 февраля отдельные автопроизводители и дистрибьюторы переписали прайс-листы. Стоит отметить, что изменения в основном носят стимулирующий характер, рассказал автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные CARgument.

Jaecoo снизил стоимость кроссовера Jaecoo J8 2024-2025 г. в. на 200 тысяч рублей. Цены на кроссовер сейчас начинаются от 3,85 млн рублей.

Foton ввел прямую выгоду на пикап Foton Tunland G9 в комплектации Premium 2025 года в размере 150 тысяч рублей. Стоимость модели с учетом спецпредложений стартует от 3,49 млн рублей.

Самое значительное изменение цен произошла у KGM (бывший SsangYong). На рамный внедорожник KGM Rexton дисконт на версии 2024 года увеличился на 100 тысяч рублей, для всех комплектаций 2025 года введена скидка 100 тысяч рублей. Стоимость авто начинается от 5,19 млн рублей.

У KGM Korando дополнительная выгода для автомобилей 2024-2025 г. в. выросла на 100 тысяч рублей. Цена кроссовера начинается от 3,81 млн рублей.

KGM Tivoli стоит от 2,95 млн рублей: по ряду комплектаций 2024-2025 г. в. выгода выросла на 100 тысяч рублей, для версии City 2025 года введена скидка 100 тысяч рублей.

У KGM Torres скидка на автомобили 2024-2025 г. в. возросла на 100 тысяч рублей. Цены стартуют от 3,82 млн рублей.

