В Китае стартовали продажи обновленного Nissan Sylphy. Модель предлагается в трех комплектациях по специальной цене в рамках ограниченного спецпредложения: 95-110 тысяч юаней (около 1,06-1,22 млн рублей). Причем седан сохранил прежний двигатель, благодаря которому машина попадает под льготный утильсбор в России.

© Российская Газета

Автомобиль получил полностью переработанный экстерьер с двумя вариантами оформления передней части. Обновлена светотехника с Т-образными дневными ходовыми огнями и безрамочной решеткой радиатора. Задняя часть получила светодиодную оптику с эффектом затемнения и визуально более динамичный силуэт.

Габариты составляют 4656 × 1825 × 1448 мм, колесная база - 2712 мм. По сравнению с предыдущим поколением длина увеличена на 4 мм, ширина - на 10 мм, высота уменьшена на 2 мм. Колесная база осталась прежней. Объем багажника составляет 572 л.

Салон также полностью обновлен. Установлена объединенная панель с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма, причем физические клавиши управления климатической системой сохранены. Sylphy получил сиденья с многослойной конструкцией, электрорегулировками и увеличенной длиной подушки, беспроводную зарядку, разъемы Type-C.

Предусмотрен комплекс систем помощи водителю уровня L2, включая адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и систему автоматического торможения.

Модель сохранила прежнюю силовую установку - атмосферный двигатель 1,6 л мощностью 135 л.с. в паре с вариатором. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 5,88 л/100 км.

Параллельно в продаже остаются предыдущие версии. Sylphy Classic оценен в 80 тысяч юаней (890 тысяч рублей), и на него тоже действует специальное предложение, по которому стоимость стартует всего от 66 тысяч юаней (734 тысячи рублей).