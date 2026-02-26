Tesla запускает чат-бота Grok в Австралии и Новой Зеландии

Компания Tesla запустила чат-бота Grok в автомобилях на территории Австралии и Новой Зеландии, расширяя географию доступности этого ассистента. Обновление программного обеспечения распространяется по воздуху и предназначено для моделей Model S, Model 3, Model X и Model Y, оснащённых процессором AMD и версией ПО 2025.26 или более новой. Разработанный xAI, Grok интегрирован в мультимедийную систему и активируется кнопками на руле, требуя подписки Premium Connectivity или стабильного Wi-Fi-соединения. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Этот ассистент отличается от стандартных голосовых систем поддержкой диалогового формата общения. Он способен изменять маршруты в навигации, искать ближайшие объекты, объяснять предупреждения на приборной панели, давать рекомендации по вождению и обращаться к руководству пользователя. Обработка запросов осуществляется xAI, при этом разговоры остаются анонимными и не привязаны к конкретному автомобилю или владельцу.

Ранее Grok был запущен в США и Европе, где пользователи могут выбирать различные режимы общения, такие как Assistant, Language Tutor, Therapist и Storyteller, а также дополнительные опции для взрослых. Это нововведение подчёркивает стремление Tesla к интеграции передовых технологий искусственного интеллекта в повседневную эксплуатацию транспортных средств.