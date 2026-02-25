В России рухнули продажи коммерческих машин

В 2025 году общая сумма затрат на покупку новых коммерческих машин в России снизилась и составила 860,2 миллиарда рублей. Это на 45 процентов хуже показателя 2024 года (более 1,5 триллиона рублей), пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

© Lenta.ru

Установлено, что 34,5 процента от всех трат (297,1 миллиарда рублей) пришлось на сегмент легкого коммерческого транспорта (LCV). В количественном выражении это соответствует 87,6 тысячи реализованных машин. Оставшиеся 65,5 процента рынка заняли грузовые автомобили. На покупку 59,3 тысячи единиц техники было направлено 563,1 миллиарда рублей.

Совокупная доля китайских и российских брендов по-прежнему преобладает, достигнув 90 процентов от общих затрат. При этом число марок из Китая сократилось, отмечается в исследовании. На грузовые машины китайского производства пришлось 277,6 миллиарда рублей (49 процентов от всех затрат в классе). Годом ранее этот показатель находился на уровне 64 процентов. Траты на приобретение российских грузовиков увеличились с 25 до 41 процента, достигнув отметки в 230,6 миллиарда рублей.

Лидером по продажам стал «КамАЗ» (166,4 миллиарда рублей). Далее следуют марки Sitrak (81,9 миллиарда), Shacman (47 миллиардов), FAW (41 миллиард) и ГАЗ (менее 30 миллиардов).

Ранее автомобильный эксперт Юрий Чистов перечислил россиянам основные нововведения, вступающие в силу с 1 марта.