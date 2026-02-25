Opel анонсировал «заряженную» версию электрического хетчбэка Corsa

Opel выпустит хетчбэк Corsa GSE с мощным электромотором. Автомобиль придет на смену легендарным моделям с классическими двигателями — Opel Corsa OPC и Vauxhall Corsa VXR. Премьера новинки ожидается в конце 2026 года.

Ожидается, что Corsa GSE разделит силовую установку с другими «заряженными» электромобилями концерна Stellantis (Opel входит в его структура), такими как Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Peugeot E-208 GTI и Lancia Ypsilon HF. Речь идет о электромоторе мощностью 278 л.с.

Автомобиль получит дифференциал повышенного трения Torsen, усиленные тормоза и перенастроенную подвеску. Запас хода при использовании стандартной батареи емкостью 54 кВт·ч составит ориентировочно 322–370 км.

Производитель опубликовал лишь одно изображение, на котором запечатлено переднее колесо в камуфляже с надписями Corsa и GSE. На фото видны 18-дюймовые легкосплавные диски и желтые тормозные суппорты. У машины появятся расширенные колесные арки, как у Peugeot E-208 GTI, иные бамперы и спортивный декор, вдохновленный концептом Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

