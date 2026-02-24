Российский автопарк продолжает стремительно стареть. По данным Госавтоинспекции, доля автомобилей в возрасте более десяти лет заметно выросла. На начало 2026 года в России насчитывается 68% таких автомобилей. Для сравнения: в прошлом году доля таких машин едва превышала 42%. Всего в стране зарегистрировано 68 млн транспортных средств, и почти 29 млн из них — это автобусы, грузовые и легковые авто — имеют возраст более 15 лет.

В прошлом году в МВД старение российского автопарка назвали серьезной проблемой для безопасности движения. Но ее решения пока не прослеживается, говорит автоэксперт Артем Бобцов:

Артем Бобцов автоэксперт «Статистика печальная, говорит о том, что на дорогах становится менее безопасно. Она говорит о том, что цены на автомобили растут гораздо быстрее, чем доходы населения. Давно уже высчитано, что для того, чтобы в России парк хотя бы медленно, но молодел, нужно, чтобы в год продавалось не менее 2 млн новых автомобилей. В прошлом году было продано 1,3 млн, до этого 1,5 млн. Планку в 2 млн мы потеряли еще перед ковидом. Поэтому все последние пять лет в стране продается машин меньше, чем нужно для того, чтобы парк омолаживался, и он, конечно, стареет, причем стремительно. Большое количество автомобилей зашло в автопарк с 2005 по 2015 год. В прошлом году этим автомобилям, самым молодым из них, исполнилось десять лет. Поэтому такой большой объем автопарка, который в совокупности составляет около 40%, начал стремительно стареть и давить на статистику. Это плохо. Напомню, что в ДТП второй номер по статистике — это как раз состояние автомобиля. Первый — это состояние дорог. Получается, что состояние автомобилей становится все хуже. Учитывая, что, по сути, отсутствует институт проведения техосмотра, нет контроля над техническим состоянием автомобиля, и машины попадают в ДТП. Выхода на планку 2 млн автомобилей не видится ни в какой перспективе ближайших лет, поэтому, к сожалению, парк будет дальше стареть. Вполне возможно, что нам все-таки нужно будет вернуться в каком-то виде к институту технического осмотра, иначе аварийность опять будет расти, будет расти смертность. Мы сломали этот тренд давно и очень успешно. Сейчас в два раза меньше в год гибнет людей на дорогах, чем 20 лет назад, при том что автопарк практически удвоился. Это очень хорошая статистика, Россия в этом плане сделала большой рывок вперед, но сейчас мы откатываемся назад, и пока выхода из этого тренда не видно».

На фоне старения автопарка в России, по данным Госавтоинспекции, выросло число электромобилей и гибридов, а машин на газу, наоборот, стало меньше. В ГАИ отметили, что каждая третья машина не имеет в документах отметки об экологическом классе, хотя это обязательно с 2008 года.