Daimler анонсировал выпуск электробуса с запасом хода в 600 км. Ключевая особенность обновленного Mercedes‑Benz eCitaro — четвертое поколение литий-никель-марганец-кобальтовых (NMC) аккумуляторов, которые приходят на смену текущей технологии NMC3.

Благодаря оптимизированному составу ячеек энергетическая плотность новой батареи NMC4 выросла почти на 13%. Теперь один штатный батарейный модуль при тех же габаритах хранит не 98, а 111 кВт·ч энергии. Это значительно увеличивает запас хода автобуса Mercedes‑Benz eCitaro без подзарядки.

В максимальной комплектации запас хода достигает 600 км для обычного автобуса и 450 км для «гармошки». Для примера, у самого массового российского электробуса "КамАЗа-6282" запас хода составляет 230 км.

Daimler Buses предоставляет 10-летнюю гарантию на новые аккумуляторы NMC4 с возможностью расширения до 15 лет по индивидуальному договору.