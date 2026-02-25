Daimler почтил память Рудольфа Дизеля презентацией мощнейших моторов

Daimler представил новое поколение мощных дизельных двигателей. Линейка моторов Detroit Gen 6 включает модели DD13, DD15 и DD16, которые будут устанавливаться на грузовики Freightliner и Western Star. Премьера состоялась за 3 недели до дня рождения создателя дизельного двигателя Рудольфа Дизеля.

По данным Daimler, инженеры сделали ставку на совершенствование предыдущего поколения моторов (Gen 5). Это позволило сделать новые двигатели долговечными, надежными и одновременно повысить их топливную экономичность и снизить уровень выбросов в атмосферу.

Производство новых моторов будет налажено в США, на заводе в Редфорде (штат Мичиган), где работает более 2000 человек. Старт выпуска Detroit Gen 6 DD13 и DD15 намечен на январь 2027 года, а версия DD16 присоединится к ним в январе 2028 года.

