Dacia Duster выпустят тиражом 500 единиц

Марка Dacia анонсировала специальную версию кроссовера Duster Spirit of Sand - всего будет произведено 500 автомобилей, предназначенных для рынка Румынии.

Новинка частично вдохновлена концептом Soul of Dakar и связана с раллийной программой бренда в рамках проектов концерна Renault Group.

Спецверсия построена на серийной платформе и оснащается 152-сильной мягкогибридной системой, включающей турбированный трехцилиндровый двигатель, электромотор на задней оси и роботизированную КП с двойным сцеплением.

Причем турботройка "переваривает" как бензин, так и сжиженный природный газ. Общая автономность при полностью заправленных 50-литровых баках достигает 1500 км.

От обычного Duster версия Spirit of Sand отличается защитными элементами из дюралюминия, фирменными декалями, акцентами медного оттенка и 17-дюймовыми колесными дисками. В стандартное оснащение включены пакеты Cold Pack и Parking Pack - с подогревом лобового стекла, сидений и руля, системой кругового обзора, парктрониками и контролем слепых зон.

Цена спецверсии в Румынии - 29 тысяч евро (2,62 млн рублей).

В России до 2022 года кроссовер Duster был представлен под маркой Renault. Сейчас купить "Дастер" можно на вторичном рынке, причем в состоянии нового авто - от 1,25 млн рублей.