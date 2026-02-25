Ford отзывает 412 тысяч Explorer

Автопроизводитель Ford инициировал масштабную отзывную кампанию в Соединённых Штатах, затронувшую свыше 412 тысяч автомобилей модели Explorer. Причиной стало выявление Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) потенциального разрушения задних поперечных тяг подвески в ходе эксплуатации, что способно привести к утрате управления транспортным средством. Владельцам обещают бесплатную замену дефектных компонентов через дилерские центры. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Explorer

Параллельно компания объявила о дополнительном отзыве более 40 тысяч машин на американском рынке из-за двух независимых проблем: возможных сбоев в аккумуляторных системах и неисправностей педального узла тормоза. Оба дефекта повышают риски возникновения дорожных инцидентов, что требует незамедлительных корректирующих действий со стороны производителя.

Согласно документам регулятора, собственники получат официальные уведомления, а дилеры проведут все необходимые ремонтные работы за счёт Ford. Explorer занимает важное место в продуктовой линейке бренда в Северной Америке, поэтому столь значительное количество затронутых автомобилей указывает на серьёзность ситуации с контролем качества.

Данная кампания продолжает череду технических доработок, характерных для американского авторынка в условиях усиления внимания со стороны надзорных органов и жёсткой конкуренции в сегменте внедорожников.