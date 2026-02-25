Стало известно, когда появится микроавтобус бренда «Руссо-Балт»

Микроавтобус возрожденной марки «Руссо-Балт» представят в 2027 году. Ожидается, что в микроавтобусе будет 12 пассажирских мест, не считая водительского. Об этом журналу Motor рассказал представитель пермской автокомпании.

© Motor.ru

«Пассажирская версия на базе фургона будет на 12 человек, появится в 2027 году. Но скорее всего в конце года», — рассказали корреспонденту Motor официальный представитель «Руссо-Балта».

В начале 2026 года возрожденная автокомпания «Руссо-Балт» представила свою первую модель — электрический фургон F200. Он будет выпускаться под заказ, а начальная цена составила 6,5 млн рублей. Первая поставка клиентам запланирована на январь 2027 года.

Сертификационные испытания модели еще не завершены. Фургон рассчитан на грузоподъемность в 1 тыс. килограммов, для управления автомобилем достаточно прав категории "B". Кузов электрофургона изготавливается из цельных панелей при помощи ручной сварки.

Оригинальные автомобили «Руссо-Балт» выпускались с 1909 по 1918 год. Всего было произведено несколько сотен экземпляров.

