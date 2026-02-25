Практичный Hyundai Custin доступен в РФ от 4,05 млн рублей

В РФ начались продажи минивэнов Hyundai Custin по цене от 4,05 млн рублей.

© За рулем

Рынок семейных минивэнов в России продолжает расширяться, причем не только за счет новых официальных моделей, но и благодаря параллельному импорту.

На днях в продаже появился корейский Hyundai Custin, которого сразу предлагают несколько дилеров в разных городах. Самая доступная цена на него начинается от 4 миллионов 50 тысяч рублей, что делает этот однообъемник самым бюджетным предложением в своем классе на данный момент.

Для сравнения, китайский конкурент JAC RF8, представленный в ноябре, даже со скидкой в 100 тысяч рублей обойдется минимум в 4,775 млн. Локализованный в Елабуге Sollers SP7 стоит от 5,075 млн, а претендующий на статус премиального GAC M8 – почти от 6 миллионов. Получается, Custin выходит на рынок с заметным ценовым преимуществом.

Практически все минивэны, судя по объявлениям, пригнаны из Казахстана. За 4,05 млн рублей екатеринбургский салон продает черный автомобиль в комплектации Travel. В нее входит цифровая приборная панель, кожаный салон и руль, большой вертикальный сенсорный экран медиасистемы, светодиодная оптика, камера кругового обзора с парктрониками, климат- и круиз-контроль, а также система доступа без ключа.

Другой вариант – черный Custin со светлым салоном от питерского дилера. В списке оборудования значатся подогрев и вентиляция кресел первых двух рядов, беспроводная зарядка, складные столики на спинках задних сидений и 18-дюймовые диски. Более дорогая версия Luxe предлагается в Екатеринбурге за 4,65 млн, а в Москве за аналогичный автомобиль просят почти 5 миллионов рублей.

С технической точки зрения все предложенные экземпляры одинаковы. Под капотом у них – бензиновый турбированный двигатель Smartstream объемом 1,5 литра, который выдает 170 лошадиных сил. С ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод исключительно передний. До 100 км/ч такой минивэн разгоняется примерно за 8 секунд. Расход топлива в городе составляет около 9-10 литров на сотню, а на трассе падает до 6-7 литров.

Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.