Avior показал новый ритуальный фургон V90 Funeral для России. Катафалк возможно использовать в любых погодных условиях. Автономный отопитель поддерживает комфортную температуру даже при долгой церемонии, а фильтровентиляционная установка обеспечивает приток свежего воздуха. Дополнительный к кондиционеру испаритель не будет лишним в жару.

«В день прощания ни у кого нет ни сил, ни желания вникать в технику. Родственники не должны думать, заведется ли машина, не замерзнут ли пассажиры, не сдвинется ли гроб на кочке. Плавный ход, ровная температура в салоне, бесшумная подача подиума — это не про комфорт. Это про возможность сосредоточиться на главном», — отметил заместитель генерального директора по развитию дилерской сети Avior Андрей Харламов.

Машина создана на базе модели V90, известной на международном рынке как Maxus и зарекомендовавшей себя безупречной надёжностью. Модель оснащена двухлитровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с механической коробкой передач. Расход топлива при полной загрузке составляет всего 6,5 литров на 100 километров.

Салон V90 Funeral спроектирован с учётом особенностей эксплуатации. В кабине установлено два пассажирских места и водительское кресло, в фургоне ещё пять — для сопровождающих. В отделке применена устойчивая к износу экокожа.

Для перемещения гроба предусмотрен сдвижной подиум с облицовкой из нержавеющей стали, который обеспечит плавность процесса. Внутри подиума организовано место для хранения шанцевого инструмента. Специальные крепления надёжно зафиксируют крышку гроба, а также позволят разместить траурные венки и ленты во время движения. В базовое оснащение фургона входят выносные подставки под гроб для церемонии прощания и бактерицидная лампа для дезинфекции салона.