Названы самые популярные полноприводные автомобили в РФ

По итогам 2025 года в России было продано более 524 тысяч новых полноприводных автомобилей, что составляет почти 40% от общего объема авторынка. Такие данные были обнародованы аналитиками "Автостата" по результатам проведенного исследования.

Самым популярным полноприводным автомобилем стал кроссовер Geely Monjaro, продажи которого достигли 37,7 тысячи единиц. Второе место занял внедорожник Lada Niva Legend (34,3 тысячи штук), а третье - Lada Niva Travel (34,1 тысячи). Немного отстал от лидеров Haval Jolion с результатом в 33,2 тысячи экземпляров.

Интересно отметить, что сегмент полноприводных автомобилей в 2025 году продемонстрировал более устойчивые результаты по сравнению с общим падением рынка. Несмотря на общее снижение продаж автомобилей в России на 15,6%, реализации полноприводных машин сократились лишь на 13%.

Некоторые модели даже показали положительную динамику. Например, Geely Atlas увеличил продажи на 18%, а Belgee X70 - в 5,2 раза. Важно подчеркнуть, что для ряда моделей, таких как Geely Monjaro, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel и GAC GS8, доступны только полноприводные версии.

В то же время у Haval Jolion, Belgee X70 и Chery Tiggo 7 Pro Max в 2025 году лишь половина проданных автомобилей была оснащена полным приводом.

