В РФ продают новый Land Rover Discovery 2014 года

В Казани "Российская газета" обнаружила в продаже новый Land Rover Discovery, который с момента покупки 12 лет назад практически все время простоял в гараже.

Discovery, выпущенный в 2014 году, черного цвета оснащен 3-литровым дизелем мощностью 211 л.с., автоматической трансмиссией и системой полного привода.

На одометре кроссовера - только 3369 км.

"Абсолютно новый автомобиль", - подчеркивает нынешний владелец.

Land Rover Discovery оснащен бежевым кожаным салоном, климат-контролем на несколько зон, подогревами передних сидений, штатной мультимедиа с сенсорным экраном, круиз-контролем, электроприводом крышки багажника, предпусковым отопителем, комплексом электронных помощников и многим другим.

Цена за новый "Дискавери" назначена немалая - 6 900 000 рублей. Кроссоверы аналогичных лет выпуска с пробегом 60-70 тысяч км оцениваются в среднем в 4,5-5 млн рублей, а машины, преодолевшие 150 тысяч км - до 3 млн рублей.