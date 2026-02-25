В РФ появился первый компактный кроссовер Jaecoo J6 — машину заметили на автовозе.

Компактный кроссовер Jaecoo J6 от Chery заметили на автовозе в Москве — источник публикует снимки автомобиля со ссылкой на читателя под ником Skyronx.

Машина на фото имеет кузов черного цвета и затемненные колесные диски. Ранее в публичном поле снимки этой модели в России не появлялись. Напомним, Jaecoo J6 обещает стать самой доступной моделью бренда. В рамках представления грядущих новинок ее впервые анонсировали еще в ноябре прошлого года. По предварительным данным, под капотом окажется 1.5 турбо на 147 л.с. в содружестве с вариатором и передним приводом.

Ожидается, что продажи Jaecoo J6 в России начнутся уже в конце февраля. При этом в начале февраля появились сведения о сборке Jaecoo J6 на двух питерских заводах, ныне принадлежащих «АГР Холдингу»: на заводе в Шушарах (бывший General Motors) и на Левашовском шоссе (ранее – Hyundai). Модель сертифицирована под двумя брендами – как Jaecoo и как новообразованный Jeland.