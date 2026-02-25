Европейский авторынок в январе не дотянул до миллиона

Европейский авторынок в январе не смог достичь 1-миллионной отметки. В первом месяце 2026 года объём европейского рынка новых легковых автомобилей составил 961 382 единицы — это на 3,5% ниже показателя января 2025 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

«Наибольшее количество автомобилей среди марок в европейских странах по итогам января 2026-го реализовал Volkswagen — 100 228 штук (-11,2%)», – говорится в публикации.

На втором месте расположилась Skoda — 65 тысяч проданных автомобилей, что на 10,1% больше, чем год назад. Тройку лидеров замкнула Toyota, реализовавшая 64 тысячи машин (-11,8%). В пятёрку также вошли BMW и Peugeot.

До этого экономист и глава Института мировой экономики в Киле Мориц Шулярик предупредил о крахе трёх автогигантов из ФРГ. По его мнению, если они кардинально не изменят подход к работе, к 2030 году компании могут перестать существовать в своём нынешнем виде. Свои выводы Шулярик основывает на анализе текущей ситуации в европейском автопроме.

