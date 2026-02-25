Автовладельцы продолжают жаловаться на отказы в регистрации китайских авто

На форумах владельцев Lixiang обсуждаются случаи, когда ГАИ отказала в регистрации из-за некорректного VIN-номера. Смущают инспекцию не цифры, а материал таблички. По мнению ГАИ, тот факт, что VIN-номер на китайских авто представляет из себя наклейку, может говорить о том, что номер изготовлен кустарно, а не производителем.

© BFM.RU

В сообществе «Li Auto в России и странах СНГ» Бизнес ФМ подтвердили два таких случая. Ранее радиостанция рассказывала об аналогичной проблеме у владельцев китайских автомобилей Hongqi. Официальные разъяснения от производителей о том, что таблички-наклейки имеют ту же силу, что и стандартные, ГАИ не убеждают, рассказывают владельцы.

Говорит руководитель сети сервисов китайских авто Provolta Вячеслав Голицын:

— В последнее время наблюдается большое количество вопросов из-за табличек, которые наклеены на арке двери. Возникают проблемы при регистрации автомобиля. Ситуация такая, что изначально это были благие намерения — что у производителя Hongqi в прошлом году, что у Lixiang сейчас. Для ввезенных в Российскую Федерацию официально автомобилей эта наклейка переделывается под стандарты «Ростеста». Но ситуация в том, что отклеить наклейку и наклеить точно на то же заводское место не получается. Под ультрафиолетом в ГИБДД сразу видно, что наклейка переклеенная, хотя она не является основным идентификатором автомобиля, но это является основанием для того, чтобы автомобиль отправить на дополнительное исследование, для того чтобы посмотреть, не является перебитым VIN-номер, не было ли внесено изменений. В результате более подробной проверки, если обнаруживается, что есть проблемы с VIN-номером, это уголовное дело. Если проблем нет, автомобиль возвращается, и дальше его можно ставить на учет. С автомобилями, которые завозятся «серым» импортом и на которых не переклеивается эта табличка, таких проблем нет, и они без проблем ставятся на учет ГАИ. Если автомобиль изначально завезен по-белому, VIN-номер не менялся, его поставят на учет, но будет дополнительная преграда в виде дополнительного исследования. Неудобство и дополнительная потеря времени, но ничего страшного. В любом случае поставят на учет. Сейчас много по этому поводу запросов. Люди спрашивают, переживают, каких автомобилей может коснуться и могут ли быть проблемы у добросовестного покупателя, который сейчас приобретет Lixiang. Нет, проблем при регистрации не будет, могут быть дополнительные сложности, которые тоже решаются.

— Насколько это сейчас массовая история?

— Наклейки переклеены на всех автомобилях Lixiang, которые ввезены «вбелую», которые у нас официально продаются, поэтому они практически все сталкиваются с этой проблемой при регистрации автомобиля.

Что делать владельцу китайского автомобиля, которому отказывают в постановке на учет? Может ли он идти в суд и требовать расторжения договора купли-продажи и возврата средств? Говорит автоюрист, портал «Отдаймое.рф» Илья Афанасьев:

Илья Афанасьев автоюрист, портал «Отдаймое.рф» «Ситуация, с которой столкнулись автовладельцы, купившие автомобили Li Auto, вызывает очень много вопросов. В первую очередь, чтобы понять, имеет место нарушение прав собственника или нет, необходимо подробно изучить отказы, которые рассылает ГИБДД. Из текста отказа будет понятно, насколько он правомерен, насколько правильно проведена проверка. Уже исходя из этого можно будет говорить о нарушении прав. Сама по себе ситуация дикая, если есть письмо от автопроизводителя, что VIN-номер корректный. Насколько я знаю, VIN-номер отбивается не на одном месте автомобиля, а на двух местах как минимум, а то и на трех у некоторых автопроизводителей. Здесь важно понять, переклеены все таблички или только одна, в каком состоянии VIN-номер находится на других частях автомобиля. Исходя из этого и отталкиваясь от обоснованности правового отказа, можно будет выстраивать стратегию по отстаиванию интересов автовладельца. Возможен и такой вариант, что автовладелец может обратиться к дилеру с требованием о возврате товара и получении назад уплаченной денежной суммы. Если автодилеры знают об этой проблеме и продолжают продавать такие автомобили, это уже недобросовестное поведение, за которое можно понести ответственность. То есть человек приобретает автомобиль и по закону обязан поставить его на государственный регистрационный учет, но этого сделать не может в силу тех особенностей, на которые ссылается ГАИ. Поэтому здесь можно будет предъявить требования к дилеру о возврате автомобиля и получении назад уплаченной денежной суммы».

Как отмечают юристы, любые несоответствия данных и расположения таблички с VIN-номером автомобиля могут привести к проблемам с регистрацией. Проблемы возникнут, если пытаться изготовить дубликат своими руками. В случае повреждения или утери таблички можно обратиться к компаниям, которые занимаются изготовлением VIN-наклеек в соответствии с заводскими стандартами.