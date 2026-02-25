«Москвич 5» тайно пошел в народ по цене вдвое ниже перекупочной

Дилеры начали продажи кроссовера «Москвич 5» по цене от 2 млн рублей.

© runews24.ru

История с «Москвичом 5» получила неожиданное продолжение: кроссовер, который завод официально не анонсировал и не выводил на рынок, вполне легально продаётся у дилеров в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, ещё в конце 2025 года один из партнёров бренда получил партию примерно из семидесяти машин, собранных в 2024 году.

Все они имеют нулевой пробег, что ставит под сомнение заявления о том, что автомобили предназначались исключительно для корпоративных испытаний и тестирования. Теперь любой желающий может оформить предзаказ, хотя официального старта продаж производитель так и не объявил.

Цены на «живые» автомобили оказались гораздо демократичнее, чем можно было предположить по объявлениям перекупщиков. Базовая комплектация «Стандарт» оценивается примерно в 2,05 млн рублей, а при использовании кредитных программ и trade-in стоимость опускается до 1,95 млн.

Версия «Комфорт» дороже — около 2,12 млн, но с учётом скидок её можно взять за 1,99 млн. Это существенно выгоднее, чем просят частные продавцы на «Авито», где за аналогичный автомобиль без пробега хотят 1,85 млн, но без дилерских гарантий и сервиса.

Технически «Москвич 5» представляет собой локализованную версию китайского кроссовера JAC Sehol X6. Габариты модели (длина 4505 мм, колёсная база 2660 мм) заметно больше, чем у «Москвича 3».

Под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 или 174 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод — только передний, клиренс составляет 140 мм. В Китае базовая версия такой машины стоит около 0,98–1,46 млн рублей в эквиваленте, так что российская цена с учётом локализации и логистики выглядит вполне рыночной.

Почему же завод не анонсировал новинку официально? Судя по всему, «Москвич» сделал ставку на другую линейку — модели М70 и М90, созданные на платформе MG, которые сейчас проходят зимние испытания в Сургуте при −30 °C.

Именно они станут основой модельного ряда в ближайшем будущем, а «пятёрка» осталась своего рода переходным звеном. Но для покупателей, которые ищут новый кроссовер по цене до 2 млн, это скорее плюс: можно получить практически свежую машину с дилерской поддержкой, не дожидаясь официальных премьер и очередей.

Ранее стало известно, что емкость российского рынка автосервиса составила более триллиона рублей. Стало известно, как в России утилизируют автомобили.