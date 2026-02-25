В Новосибирске создали петицию против повышения тарифов ОСАГО

Автовладельцы Новосибирской области инициировали массовое обращение в сети Интернет с просьбой пересмотреть и уменьшить территориальный коэффициент обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Участники кампании подчеркнули, что нововведение привело к резкому удорожанию страхового полиса почти в два раза. Один из авторов обращения выразил недоумение по поводу возросшей цены на страхование несмотря на отсутствие аварий за многолетнюю историю водительства, сообщает Сиб.фм.

© Bfm.ru Новосибирск

Инициаторы жалобы отметили значительное подорожание ОСАГО в регионе, подчёркивая собственный опыт безаварийного вождения и регулярное приобретение страховых полисов ежегодно. Они утверждают, что произошедший рост расценок лишает смысл продления полиса на будущий год.

Петиция ставит под сомнение справедливость роста тарифа ОСАГО, аргументируя это тем фактом, что регионы с большей частотой ДТП наоборот получили снижение территориальных коэффициентов. Пользователи считают, что причиной увеличения коэффициента стало стремление страховых фирм компенсировать убытки от действий мошеннических схем путём переноса финансовых рисков на законопослушных автовладельцев.

«Почему я, не попадая в аварии, должен платить в два раза больше?» — написал инициатор обращения.

Они убеждены, что ответственность за борьбу с мошенниками лежит исключительно на службах безопасности страховых компаний и правоохранительной системе государства. Подписанты требуют восстановления старого значения территориального коэффициента, действовавшего до января 2024 года.

Стоит напомнить, что территориальные коэффициенты являются важным элементом формулы расчета стоимости ОСАГО и устанавливаются Банком России отдельно для каждого региона исходя из статистической оценки ущерба и частоты страховых случаев. Последние годы регулятор периодически меняет коэффициенты, что существенно влияет на цену полиса в разных областях России.