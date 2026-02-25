Редкий пикап «Трофим» превратили в автодом за 3,5 миллиона

В Подмосковье выставили на продажу кемпер на базе пикапа ГАЗ за 3,5 млн рублей.

На вторичном рынке Московской области обнаружен необычный экземпляр для любителей автопутешествий — кемпер, построенный на базе редкого пикапа «Трофим» 17310В с кабиной от ГАЗ-3110. Владелец оценил дом на колёсах в 3,5 млн рублей, а в случае обмена ценник вырастает до 5 млн. Главная особенность машины — стилизация под легендарную «двадцать четвёртую» Волгу при полной сохранности бытового модуля.

Сам пикап «Трофим» — штучный продукт тульского завода «Гидропривод», выпускавшийся с 2004 по 2006 год. По сути, это грузопассажирская модификация «Волги» с усиленной полурамой, увеличенной до 3190 мм базой и грузоподъёмностью до 800 кг.

Исходно автомобили оснащались двигателями ЗМЗ-4062 (2,3 л, 130 л.с.), но выставленный экземпляр получил серьёзную техническую доработку: под капотом прописался американский Chrysler EDZ объёмом 2,4 литра мощностью около 137 л.с. Этот мотор знаком российским водителям по PT Cruiser, Voyager и Волгам 31105, славится ресурсом до 350–450 тыс. км и способностью переваривать АИ-92.

Жилой модуль размерами 4100×1930×1580 мм вмещает всё необходимое для автономного отдыха: несколько спальных мест, туалет, душ, раковины на кухне и в санузле, горячую воду. Автомобиль также получил дисковые тормоза на все колёса, что для тяжёлого кемпера — существенный плюс . Конструкция напоминает классические американские автодома на базе пикапов, но с узнаваемым советским силуэтом.

Рынок самодельных кемперов в России постепенно набирает обороты, и «Трофим» — не единственный пример. Ранее «Автостат» сообщал о росте интереса к домам на колёсах: за 2025 год количество регистраций таких транспортных средств увеличилось на 15%.

Однако большинство предложений — либо импортные аналоги, либо переделки «ГАЗелей» и «Соболей». Экземпляр на базе «Волги» выделяется ретро-стилистикой и полной заводской историей шасси, что делает его потенциальным экспонатом для коллекционеров необычной техники.

