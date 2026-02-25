Госавтоинспекция подсчитала все транспортные средства в России

Российская Госавтоинспекция подсчитала все транспортные средства в стране. Их оказалось почти 70 млн, передает «МИР 24.

Больше всего легковушек — 52 миллиона. Восемь миллионов грузовиков. И чуть меньше миллиона автобусов.

При этом почти каждый второй легковой автомобиль в стране старше 15 лет. В то же время российский автопарк становится более экологичным. Сейчас по дорогам России ездят 82,5 тысячи электромобилей и почти полмиллиона гибридов.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России должна заработать новая система начисления утилизационного сбора. Новая система скорректирует правила расчета утильсбора при ввозе автомобилей из других государств — членов ЕАЭС (помимо РФ, в ЕАЭС входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения). Частный ввоз автомобилей из этих стран собираются приравнять к коммерческому. В настоящее время в России действует норма, согласно которой автомобили из стран ЕАЭС освобождены от уплаты утильсбора, если они оформлены физическим лицом по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного пользования. Если же человек ввозит машину как товар с подачей таможенной декларации вместо ТПО, то утильсбор начисляется в полном объеме. Новый проект закона предлагает уравнять автомобили, ввозимые для личного пользования, и машины, предназначенные для продажи. Таким образом, утильсбор будет взиматься независимо от способа оформления.