Непопулярный кроссовер Hyundai Elexio отправили на экспорт

Электрический паркетник Hyundai китайского производства стал доступен к заказу в Австралии. Там модель пока предложена только в переднеприводном исполнении, тогда как в Поднебесной у нее есть и полноприводная версия.

В серийном виде электрокросс Hyundai Elexio показали летом прошлого года. Изначально SUV позиционировали в качестве модели, созданной эксклюзивно для Китая, причем с учетом предпочтений местной публики. Разумеется, паркетник производят локально – за выпуск отвечает совместное предприятие Beijing Hyundai. На рынок КНР кроссовер вышел в октябре – и уже под именем EO. Возложенные на нее надежды компании модель не оправдала: по данным китайских медиа, всего с момента запуска по состоянию на январь 2026-го было реализовано примерно 650 единиц.

Минувшей осенью же стало известно о том, что сделанный в Китае электрокар Хёндэ отправят на экспорт – под первоначальным названием Elexio. Дебютным зарубежным рынком выбрали Австралию. Там официальный анонс состоялся в январе года нынешнего. Тогда компания объявила о том, что австралийцам Hyundai Elexio будет предложен в единственной комплектации Elite. А теперь местное подразделение марки анонсировало появление более доступной версии. Впрочем, сначала напомним о самой модели.

В основе паркетника лежит платформа E-GMP, на которой построены и другие «электрички» Hyundai-Kia. При этом, как заявили в Хёндэ, специально для Австралии кроссоверу перенастроили подвеску. Длина Elexio/EO равна 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1698 мм, колесная база – 2750 мм. Объем багажника варьируется от 506 до 1540 литров. Дополнительного отсека спереди нет.

Внешне экспортный Hyundai Elexio от Hyundai EO для Китая ничем не отличается. Среди особенностей дизайна экстерьера – раздельные узкие фары с интегрированными квадратными диодными секциями, выдвижные ручки дверей, сделанные в виде пиксельной плашки фонари. Задние стойки оформили в виде «плавников», переходящих в спойлер на багажной двери.

Внутри австралийский Elexio тоже повторил китайского брата, не считая, конечно, расположения руля. В пятиместном салоне – единый тачскрин мультимедиа диагональю 27 дюймов, впритык к лобовому стеклу установлен небольшой экранчик, дублирующий основные показатели. Но роль приборки возложена на стандартный проекционный дисплей.

Та самая анонсированная «упрощенная» версия не имеет собственного названия. В арсенале такого Hyundai Elexio значатся: светодиодная оптика, тканевая обивка, одна площадка для беспроводной зарядки смартфона, упомянутый выше 27-дюймовый тачскрин, девять подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Комплектация Elite – это еще электропривод багажной двери и функция бесконтактного открывания, кожа в салоне, две беспроводные зарядки, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев руля.

В Австралии Hyundai Elexio представлен исключительно с передним приводом. Кроссовер имеет 218-сильный электромотор и батарею емкостью 88 кВт*ч. Запас хода паркетника попроще – 562 км по циклу WLTP, версия Elite проедет 546 км. Разница объясняется тем, что более дешевый вариант «стоит» на 18-дюймовых колесах, тогда как у Elexio Elite – 20-дюймовые диски. В Китае EO предложен с тем же двигателем мощностью 218 л.с., но в базе у него аккумулятор на 64,2 кВт*ч (у остальных исполнений – батарея на 88 кВт*ч). При этом для топового паркетника там опционально предусмотрен двухмоторный полный привод (317 л.с.).

Сейчас австралийцы могут заказать только топ-версию, она обойдется в 59 990 местных долларов (с учетом доставки), что эквивалентно примерно 3,25 млн рублей по актуальному курсу. Но уже в марте-апреле цена Elexio Elite вырастет до 61 990 долларов (уже без доставки; 3,35 млн рублей). Базовый паркетник можно будет приобрести как раз во втором квартале, его оценили в 58 990 долларов (тоже без учета доставки; 3,19 млн рублей). Не исключено, что впоследствии географию продаж электрокроссовера Hyundai китайского производства расширят.