В России подешевели автозапчасти

В начале 2026 года в России заметно подешевели автозапчасти. Об этом со ссылкой на данные Союза автосервисов сообщает газета «Известия».

© Lenta.ru

Стоимость комплектующих опустилась на 10-15 процентов. Сильнее всего снизились цены (минус 16-18 процентов) на основные расходные материалы: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы, особенно китайские аналоги запчастей для европейских и японских автомобилей.

Тормозные диски подешевели на 18 процентов, масляные, воздушные и топливные фильтры, а также тормозные колодки — на 17 процентов, приводные ремни, включая для газораспределительного механизма (ГРМ), — на 15 процентов, амортизаторы — на 16 процентов. Меньше всего дешевели моторные масла (минус два процента) и шины (минус три процента).

По словам заместителя гендиректора по VIP-направлению ГК «Автодом» Романа Тимашова, причина тенденции — переход рынка на детали из КНР, которые могут стоить на 30-40 процентов дешевле оригинала. На цены влияют устойчивость и стабильность поставок из Китая, которая сформировалась за год и стабильный курс юаня, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

В то же время цены не снизились на оригинальные кузовные детали, а стоимость некоторых запчастей даже росла до 15 процентов — тенденция коснулась деталей ушедших брендов премиум-сегмента, а также тех, которые импортируются из США и стран Евросоюза. Причиной стала индексация НДС и усложнение логистики. Кроме того, розничные цены не падают, так как основная маржинальность уходит не на закупку комплектующих, а на содержание сервиса, пояснил Иванов.

Как полагают аналитики Росгосстраха, на фоне повышения цен на ремонт машин из-за изменения стоимости запчастей, средняя стоимость каско в 2026 году может вырасти на 11-12 процентов. По данным аналитиков компании, в прошлом году стоимость комплектующих выросла на все марки. Китайские бренды с высокой долей локализации производства в России имели умеренный рост — в пределах инфляции.