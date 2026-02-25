В РФ продажи минивэнов увеличились наперекор рынку

Эксперты Газпромбанк Автолизинг специально для "Российской газеты" оценили объемы продаж минивэнов. В 2025 году было реализовано 8,7 тысячи таких транспортных средств, на 13% больше, чем в 2024-м. При этом именно полноразмерные вэны оказались тем единственным сегментом, который наперекор рынку в целом показал рост.

Основу продаж составили китайские модели: GAC M8 (1,6 тысячи сделок, +23% к 2024 г.), Voyah Dreamer (1,3 тысячи, -15%) и Wey 80 (0,7 тысячи), семикратно на фоне низкой базы нарастивший число почитателей. К сожалению, положительный тренд по росту популярности дорогих семейных машин почти не имеет шансов сохраниться в текущей рыночной ситуации. По мере исчерпания запасов техники, завезенной в 2024-2025 гг., их продажи будут снижаться.

Сложная рыночная ситуация привела к тому, что в российском авторетейле 2025 года не оказалось ни одного сегмента, который бы не испытал сжатие объемов продаж. Даже самая массовая (более полумиллиона сделок) ниша среднеразмерных кроссоверов, которая наиболее щедро пополнялась новинками, потеряла за год порядка 11% клиентов. Весь рынок, напомним, не досчитался 16% сделок. На этом фоне было приятно отметить единственный сегмент массовых машин, динамика продаж на котором неожиданно оказалась положительной наперекор рынку, - это полноразмерные минивэны.

Лидером здесь оказался автомобиль GAC М8 (1,6 тысячи сделок, +23% год к году). Довольно большие запасы этих машин, созданные в конце 2024 - начале 2025 гг., заставили дистрибьютора марки пойти на уступки. Товар нередко продавался с дисконтом до 1,3 миллиона рублей, и автомобили 2024 года выпуска можно было приобрести по цене в 5,3 миллиона рублей.

Объемы продаж серебряного призера нашего рейтинга, Voyah Dreamer (1,3 тысячи, -15%), оказались не столь позитивными. Однако, если рассмотреть динамику этого процесса детально, то несложно заметить, что к концу года Voyah Dreamer стал продаваться по 200 с лишним автомобилей в месяц. К дилерам поступили автомобили, собранные под Липецком, на которые они могли предоставить клиенту весомую государственную поддержку в размере до 925 тысяч рублей.

На третьем месте среди самых популярных минивэнов оказался вэн-гибрид Wey 80 (688 автомобилей, + 602%). В 2024 году эта машина только начинала поставляться в Россию. Рост бизнеса в 2025 году обусловлен по большей части низкой базой прошлого года, а не какими-либо существенными ценовыми подвижками. Дешевле 6,4 миллиона рублей Wey 80 не предлагали.

А вот пик популярности двух других вэнов - электрического Zeekr 009 (449 сделок, -37%) и гибридного Hongqi HQ9 (136 автомобилей, - 42%), похоже, был пройден еще в 2024 году. Число покупателей этих китайских товаров будет и дальше снижаться из-за высокой цены (7-8 миллионов рублей с учетом поддержек) и непонятной остаточной стоимости.

В то же время в топ-10 попали еще пять машин, отметившихся в 2025 году ростом продаж на фоне низкой базы. Это самый доступный (от 3,4 миллиона) в "десятке" Forthing Yacht (99 реализованных машин).

Модель Denza D9 (71 а/м, +65%) в конце прошлого года сильно подорожала. На рынке еще можно найти версии 2024 года дешевле восьми миллионов, но более свежие экземпляры продают уже дороже девяти миллионов рублей.

Заоблачная стоимость (от 8,2 миллиона) мешает стать у нас массовым Li Auto Mega (24 сделки).

Наконец, липецкий Evolute I-Van (69 сделок) и елабужский Sollers SP7 (33 автомобиля), напротив, имеют хорошие шансы для развития бизнеса благодаря конкурентоспособным ценникам (4,3-4,7 миллиона рублей) и стабильности российской сборки.

