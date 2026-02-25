Lincoln готовит конкурента G-Class на базе нового Ford Bronco

Американский люксовый бренд Lincoln, похоже, готовится к возвращению на рынок полноценных внедорожников, используя платформу грядущего Ford Bronco нового поколения. Согласно инсайдерской информации, проект под рабочим названием MKB задуман как конкурент таким эталонам, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender, предлагая более высокий уровень отделки при сохранении серьёзных внедорожных качеств. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Ford Bronco

За основу будет взята рамная архитектура следующего Ford Ranger, на которой построят и новое поколение Bronco, ожидаемое к 2031 модельному году. Это гарантирует будущей модели Lincoln прочную базу для бездорожья. Визуально автомобиль унаследует угловатый, коробчатый силуэт Bronco, но получит фирменную решётку радиатора Lincoln и значительно более роскошный салон. Остаётся открытым вопрос, сохранит ли премиальный внедорожник такие характерные для Bronco элементы, как съёмные двери и крыша, которые могут противоречить требованиям к комфорту и шумоизоляции в этом сегменте.

Для Lincoln этот проект может стать стратегически важным шагом. Бренд остро нуждается в обновлении своего модельного ряда после прекращения производства Corsair и ухода с конвейера Ford Escape. Запуск новой модели на заводе в Мичигане также позволит частично компенсировать не самые высокие продажи пикапа Ranger в 2025 году и снизить зависимость от импорта кроссовера Nautilus из Китая. При этом Nautilus остаётся лидером продаж марки, поэтому две модели могут успешно сосуществовать, не конкурируя напрямую.

История Lincoln знает не самые удачные эксперименты с нестандартными кузовами, как в случае с пикапами Blackwood и Mark LT. Однако текущий рыночный тренд на роскошные рамные внедорожники выглядит благоприятным, и появление так называемого «Baby G» способно оживить конкурентную борьбу. Перед инженерами и маркетологами стоит сложный выбор: создать ли полноценный оффроуд-инструмент или ограничиться моделью с мягкой внедорожной проходимостью на базе Bronco Sport, которая могла бы занять нишу ушедшего Corsair. В любом случае, запрос на обновление линейки для Lincoln стал как никогда актуальным.