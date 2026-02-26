Названа лучшая система помощи водителю

В ежедневных поездках всё большее значение приобретают не традиционные характеристики автомобилей, а способность их систем помощи водителю брать на себя рутинные задачи на трассе. Согласно свежему рейтингу, составленному с акцентом на качество продвинутых технологий для движения по шоссе, лидером признана система Rivian Universal Hands-Free, охватывающая 3,5 миллиона миль дорог в США и Канаде, включая городские улицы. Она превосходит аналоги от GM и Ford благодаря расширенным условиям работы и современным сенсорам, предлагаясь как разовая покупка за 2500 долларов или по подписке. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Tesla Autopilot/FSD

В рейтинге также отмечена Tesla Autopilot/FSD, накопившая 6,8 миллиардов миль данных и отличающаяся высокой точностью с частыми обновлениями, хотя её стоимость начинается от 8000 долларов. Самым доступным вариантом назван Nissan ProPILOT Assist, доступный на моделях Leaf и Sentra, который, не будучи полностью hands-free, существенно облегчает управление. Kia Niro EV получила награду за эффективную рекуперацию в пробках благодаря интегрированной системе i-Pedal.

В категории безопасности лучшей признана Volvo Pilot Assist с LiDAR, демонстрирующая превосходную реактивность для предотвращения столкновений до того, как водитель осознаёт угрозу. GM Super Cruise отмечен как оптимальный по соотношению цены и точности среди hands-free систем, а Ford BlueCruise — как лучшее среднебюджетное решение для массовых моделей. Mercedes Drive Pilot, хотя и считается самой продвинутой системой уровня 3, работает только на скоростях до 64 км/ч и доступен исключительно на флагманских автомобилях.

Итоговая оценка подчёркивает, что технологии продвинутого вождения по шоссе становятся ключевым элементом комфорта в повседневных поездках, предлагая широкий спектр решений — от экономичных до премиальных — для различных бюджетов и стилей вождения.