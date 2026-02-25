Самозанятым водителям в России готовят отдельный закон

РБК: самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок.

Общественное объединение самозанятых направило в правительство РФ предложение создать отдельное правовое регулирование для перевозок частными водителями через цифровые платформы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения и подтверждение его получения в аппарате кабмина.

Речь идет о выделении райдхейлинга (сервис поиска попутчиков и водителей для коротких поездок) в самостоятельный сегмент транспортной системы и включении его в Транспортную стратегию наряду с такси и каршерингом.

Инициаторы указывают, что в стране до 5 млн частных водителей на личных автомобилях фактически выполняют функции общественного транспорта. По их оценке, они компенсируют нехватку автобусов в регионах, выходят на линию в непогоду и работают там, где регулярные маршруты нерентабельны.

Действующее регулирование, закрепленное законом № 580-ФЗ, рассчитано на профессиональные таксопарки и не учитывает платформенный и непостоянный характер работы частных водителей. Предлагается создать отдельные правила, отражающие специфику такой занятости.

В числе обязательных требований — регистрация в статусе самозанятого, работа исключительно через цифровые платформы, автоматическая проверка отсутствия неснятой или непогашенной судимости по тяжким статьям, контроль наличия алкогольной и наркотической зависимости, действующий полис ОСАГО. В приложениях должно быть четко разделено, где заказ такси, а где услуги частного водителя.

Контроль и ответственность за безопасность, включая страхование пассажиров, предлагается возложить на цифровые платформы. Избыточными для такого формата перевозок авторы считают обязательную регистрацию в реестре такси, предрейсовые медосмотры и техосмотры.

По их оценке, легализация сегмента без чрезмерной нагрузки позволит увеличить поступления налога на профессиональный доход и вовлечь в легальное поле значительное число водителей.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации автомобилей такси. В реестр будут включать только машины с установленным уровнем локализации производства либо выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов, заключенных с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Автомобили, не соответствующие критериям, перестанут попадать в реестр, однако уже внесенные сохранят статус до окончания срока службы.

Позднее были приняты поправки, разрешающие самозанятым работать на несоответствующих требованиям автомобилях до 1 января 2033 года. В каждом регионе доля таких машин в реестре не должна превышать 25%. Условие — автомобиль должен находиться в собственности более шести месяцев и использоваться без привлечения третьих лиц.

По данным отрасли, сейчас в стране официально работают более 500 тыс. самозанятых водителей такси. После вступления в силу закона в 2023 году создана федеральная информационная система и региональные реестры автомобилей, перевозчиков и агрегаторов. Самозанятые получили право работать без статуса индивидуального предпринимателя, но обязаны заключать договор со службой заказа.

Представители сервисов заказа такси указывают, что для малых городов и сельских территорий модель частных водителей на личных автомобилях давно стала экономически оправданной. Попытки приравнять их к профессиональным таксопаркам, по оценке участников рынка, ведут к сокращению предложения.

Эксперты также обращают внимание на налоговые потери бюджета из-за работы части водителей в теневом секторе. По оценкам одного из отраслевых объединений, речь может идти о десятках миллиардов рублей в год. Отдельно критикуется закон о локализации: по мнению оппонентов, он перекладывает издержки промышленной политики на самозанятых и может привести к уходу до 2 млн водителей из легального поля.

Вопрос о выделении райдхейлинга в самостоятельный правовой режим пока находится на стадии обсуждения. Решение должно быть принято с учетом баланса интересов бюджета, пассажиров и рынка перевозок.