В Беларуси начались продажи Dongfeng Vigo от 1,3 млн рублей

В Беларуси стартовали продажи новых кроссоверов Dongfeng Vigo. Стоимость машины составляет 49 900 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,3 млн российских рублей.

© Российская Газета

Специально для рынка соседней страны производитель внедрил полный набор обогревов: лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений и наружных зеркал. Для сравнения: минимальная цена на новый Evolute i-Joy в России, являющийся братом-близнецом Vigo, составляет около 1,85 млн рублей с учетом акций и специальных предложений.

Кроссовер оснащен электромотором мощностью 163 лошадиные силы и батареей компании CATL емкостью 51,87 кВт·ч. Запас хода по циклу CLTC составляет 471 км.

Длина автомобиля - 4 306 мм, размер колесной базы - 2 715 мм. В числе отличительных достоинств машины - полная оцинковка кузова, русифицированная медиасистема и тепловой насос батареи, который поддерживает "зимний" запас хода на уровне "летнего".

Особенностью Dongfeng Vigo является откидной борт сзади, выдерживающий нагрузку до 150 кг. Это позволяет организовать своеобразную скамейку для пассажиров. Спинки передних сидений также складываются назад, образуя полноценное спальное место.

На выбор покупателей доступно пять цветовых оттенков: белый, бежевый, серый, оранжевый и зеленый.

Кроссовер производится на совместном предприятии Dongfeng Peugeot-Citroen в Ухане. С его конвейера также сходят такие модели, как Citroen C5X, Citroen C5 Aircross, Peugeot 408X, Peugeot 4008 и Peugeot 5008.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие новинки бренда Evolute выйдут на рынок РФ в 2026 году.