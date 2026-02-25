Модели Volga будут соответствовать новым требованиям для такси.

Ровно за четыре дня до вступления в силу закона о локализации такси (1 марта 2026 года) возрожденный бренд Volga официально заявил: его модели будут соответствовать новым требованиям. Это означает, что кроссоверы K40 и K50, а также седан C50 смогут работать в таксомоторных парках наравне с Lada и «Москвичом».

Стратегия выглядит прагматичной: внутренний рынок и корпоративные парки – приоритет, экспорт подождет.

В основе новинок – хорошо знакомые россиянам модели Geely. Volga C50 – это Geely Preface с двухлитровым турбомотором на 200 л.с. K40 построен на базе актуального Geely Atlas, а флагманский K50 – аналог популярного Monjaro с 238-сильным двигателем и полным приводом. Производство развернут в Нижнем Новгороде на бывших мощностях Volkswagen во втором квартале, продажи стартуют в третьем.

Цены уже просочились в сеть: седан C50 оценивают примерно в 4 миллиона рублей, кроссоверы могут стартовать от 3 миллионов. Это ставит Volga в один ценовой ряд с китайскими «донорами», но с российским шильдиком и локализацией, достаточной для работы в такси. Вопрос лишь в том, готовы ли пассажиры платить по 4 миллиона за «Волгу», которая на поверку оказывается Geely.

Интересно, что изначально партнером проекта был Changan – именно его модели показывали премьеру Мишустину в мае 2024-го. Тогда глава правительства раскритиковал недостаточную локализацию: «Хочется, чтобы руль был российский». После этого партнерство свернули, и к осени 2025-го Volga переориентировалась на Geely. Теперь нижегородским инженерам предстоит доказать, что они способны не только переклеивать шильдики, но и создавать собственные технологии. Пока же покупателям предлагают китайское содержание в российской упаковке – ровно то, что нужно для такси по новому закону.

