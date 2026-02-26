Стоянки российских дилеров по-прежнему забиты новыми автомобилями

«Российская газета»: на складах скопилось более 130 тысяч новых авто. На стоянках дилеров и дистрибьюторов по данным на февраль находится почти 130 тыс. новых автомобилей — это сразу на 15% меньше, чем годом ранее, но всё ещё далеко от прогнозируемого ранее дефицита. Такую оценку дали «Российской газете» эксперты компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю».

© Motor.ru

По мнению экспертов, авторетейлеры выставили на агрегаторах 12,5 тыс. автомобилей Haval, 9 тыс. Geely, а также 6,4 тыс. Belgee, 2,2 тыс. Knewstar и 1,4 тыс. Nordcross.

Сток Changan составляет 3,0 тыс., Chery - 5,0 тыс., а Tenet - 13,0 тыс. У родственных Chery марок Jetour, Omoda и Jaecoo имеется около 5 тыс. новых машин.

Lada имеет статус лидера по имеющимся запасам (21,3 тысячи лотов), но их, как отмечают аналитики, вполне реально продать всего за один месяц.

