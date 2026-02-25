Завод Kia в Джорджии выпустил пятимиллионный автомобиль

Завод Kia в американском штате Джорджия достиг сразу трёх значимых вех, ознаменовав новый этап в своей истории.

© Kia

Производственная линия в Уэст-Пойнте выпустила обновлённый Kia Telluride 2027 года, который одновременно стал первым гибридным автомобилем (HEV), собранным в этом штате, и пятимиллионной машиной, сошедшей с конвейера данного предприятия. На торжественной церемонии с участием губернатора Брайана П. Кемпа, представителей команды и местных властей эта модель символизировала постоянное развитие, внедрение новых технологий и масштабные инвестиции компании в современное производство. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Свою работу завод начал в 2009 году и за прошедшее время превратился в одного из ключевых работодателей региона и важный автомобильный центр на юго-востоке Соединённых Штатов. Telluride, получивший множество отраслевых наград, является флагманом бренда и олицетворяет высокое качество продукции, которую здесь выпускают.

Достижение отметки в пять миллионов автомобилей подчёркивает устойчивый рост и значимость этого производства для компании и всего штата.