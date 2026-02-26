На сайте РГС теперь можно сравнить цены на страховку и кузовные запчасти

Росгосстрах сделал наглядное пособие для тех, кто раздумывает о покупке каско для своей машины, но хочет точно знать, что расходы на полис «отобьются» в случае аварии или другого происшествия. На официальном сайте компании теперь можно посмотреть, как менялись цены на самые ходовые запчасти для популярных в России автомобилей, и сравнить затраты на покупку, например, лобового стекла, фары или капота для конкретной модели со средней стоимостью полного каско для нее.

© РБК. Компании

«Новый сервис на нашем сайте поможет автомобилистам лучше ориентироваться в актуальных ценах на кузовные элементы, стекла или фары, которые могут понадобиться после ДТП. Для сравнения мы отбирали только оригинальные запчасти по их розничной стоимости, которую страховая оплачивает станции техобслуживания после восстановительного ремонта автомобиля своего клиента, — рассказал директор по продуктовой аналитике добровольного моторного страхования Росгосстраха Артем Мартьянов. — Конечно, при желании можно найти несертифицированные аналоги или б/у запчасти дешевле, но договор каско с полным покрытием предполагает, что ремонт осуществляется только новыми деталями, поиск, доставку и установку которых берут на себя партнерские СТОА страховой компании».

По данным Росгосстраха, за последний год стоимость корзины ходовых запчастей продолжала расти как на марки, ушедшие с российского авторынка, так на модели автомобилей с высокой долей локализации производства в России. Эксперты страховой компании отмечают, что моделей, у которых цена кузовных элементов за год снизилась, не так много. Например, передний бампер на Haval Jolion подешевел на 9%, а капот и крылья — на 2%. В то же время для некоторых популярных в России машин — таких, как Volkswagen Polo — некоторые запчасти выросли в цене более чем в три раза.