Hennessey признал Ford лучшим производителем

В сфере тюнинга и высокопроизводительных автомобилей произошло знаменательное событие: компания Hennessey Performance, специализирующаяся на создании эксклюзивных модификаций, объявила Ford победителем премии «Производитель года». Эта награда была вручена лично основателем Hennessey, Джоном Хеннесси, руководству Ford, включая президента Джима Фарли и исполнительного председателя Билла Форда, в новой штаб-квартире Ford Motor Company в Дирборне, штат Мичиган. Во время церемонии Хеннесси отметил, что автомобили Ford составили примерно две трети от общего объёма продукции Hennessey за последний год. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Признание Ford как лидера отрасли подкрепляется недавними достижениями Hennessey Performance, которая в декабре 2025 года представила пять новых моделей. Среди них Ford F-150 Raptor R VelociRaptor 1000 занял первое место, демонстрируя высокий спрос на модифицированные версии этой марки. В список также вошли Cadillac Escalade V H1000, Ford F-150 Venom 800, Ford Ranger VelociRaptor 500 и Cadillac CT5-V Blackwing H1000, что подчёркивает разнообразие проектов компании.

Это событие отражает растущую популярность Ford в нише высокопроизводительных автомобилей, где Hennessey играет ключевую роль в создании эксклюзивных версий. Награда символизирует успешное сотрудничество между двумя компаниями, которое способствует инновациям и развитию автомобильной индустрии. Таким образом, Ford укрепил свои позиции как ведущий производитель, получивший признание от одного из самых авторитетных тюнинговых брендов.