УАЗ завершил зимние тесты внедорожников с новым двигателем. Двигатель показал уверенный запуск при температуре -30°C, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Инженеры провели полную калибровку работы, дополнительно отметив, что турбонаддув, катализатор и сажевый фильтр выдержали испытание холодом на твёрдую «пятёрку».

© Motor.ru

Основная задача инженеров на данном этапе испытаний — обеспечить стабильную и корректную работу всех систем дизельного силового агрегата в сильные холода.

Дебют новинок — дизельных УАЗ «Патриот», «Пикап» и коммерческого фургона «Профи» — ожидается согласно графику. Выход на рынок запланирован на конец второго и начало третьего квартала 2026 года.

Двухлитровый двигатель выдаёт 136 л.с. максимальной мощности и 320 Н·м крутящего момента. С этим мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, выпускаемая фирмой ООО «Соллерс ПТ».

При этом УАЗ передумал оснащать свои машины современной начинкой. В компании считают, что бензоэлектрическая начинка пока не слишком актуальна для российского потребителя.